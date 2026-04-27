Kadıköy'ü mesken tuttular. Birinin 42, diğerinin 33 suç kaydı var

Kadıköy'de lüks sitelerin otoparklarında hırsızlık yapan iki şüpheli yakalandı.

Olay 12 Nisan Pazar günü Feneryolu Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.

Lüks sitenin otoparkından binaya giren hırsızlar mağdur T.M.S.'nin yaşadığı daireden iki cep telefonu, bir bilgisayar, çok sayıda kredi kartı ve otoparkta bulunan bir otomobili çalarak kaçtı.

BİRİNİN 42 DİĞERİNİN 33 SUÇ KAYDI VAR

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada kimlikleri tespit edilen şüphelilerden S.Y., Gaziosmanpaşa'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Daha önceden poliste 42 suç kaydı olduğu öğrenilen S.Y.’nin ifadesi doğrultusunda operasyonlarına devam eden polisler, olaya karışan ve daha önceden 33 suç kaydı bulunan H.O.'yu da gözaltına aldı.

ÇALINAN OTOMOBİL AVCILAR'DA BULUNDU

Polis tarafından yapılan soruşturmada şüphelilerin Kadıköy'de dört ayrı hırsızlık olayının faili oldukları tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin otoparktan çaldığı otomobil Avcılar'da bulunarak sahibine teslim edildi. Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler S.Y. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheli H.O. ise ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi