Kağıt toplayıcılar arasında çıkan kavgada 16 yaşındaki kuzenini bıçaklayarak öldürdü

İçerenköy Mahallesi'nde 2 Kasım saat 23.00 sıralarında kağıt toplayıcılar arasında çıkan kavgada Y.A. (16) bıçaklanarak öldürüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavganın 20 gün önce yine kağıt toplama nedeniyle yaşanan tartışmanın devamı olduğunu belirledi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin Y.A.'yı bıçakladıktan sonra olay yerinden ayrıldıkları görüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 142 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek şüphelilerin kaçış güzergahını belirledi.

Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin kamera görüntüleri üzerinden takibi, Esenyurt'taki geri dönüşüm bölgesine kadar sürdürüldü. Burada düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

KUZENİ BIÇAKLAMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerin suçlarını itiraf ettikleri, cinayeti Y.A.'nın kuzeni H.A.'nın (21) gerçekleştirdiğinin belirlendiği öğrenildi.

Şüphelilerden 4'ü Asayiş Şube Müdürlüğü'nden, 18 yaşından küçük olan 2 şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildi.