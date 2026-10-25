Kağıthane'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

YAŞANAN PANİK KAMERADA

Derebaşı’nın oto yıkamacıdan sedyeyle çıkarılarak ambulansa taşındığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SALDIRGANLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kaçan 2 şüphelinin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlatan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

3 GÜN ÖNCE YAKIN BİR NOKTADA TAKSİ ŞOFÖRÜ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Diğer yandan, 21 Ekim Çarşamba günü saat 16.30 sıralarında aynı mahallede, olay yerine yakın bir noktada taksi şoförü Eser Aktaş da silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Aktaş, eski eşi adına kayıtlı park halindeki aracın şoför koltuğunda oturduğu sırada saldırıya uğramıştı.