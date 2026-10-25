Kağıthane'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
25.10.2026 10:13
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İstanbul Kağıthane'de sokakta motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
İstanbul'un Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi’nde saat 18.00 sıralarında, iddiaya göre anahtar almak için kaportacıya giden Tolga Derebaşı’na (28) sokakta motosikletli 2 kişi silahla ateş açtı.
Şüpheliler 5- 6 el ateş ettikten sonra motosikletle kaçtı. Karnından ve bacağından 2'şer kurşunla yaralanan Derebaşı, oto yıkamacıya sığındı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Derebaşı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Ağır yaralı olan Tolga Derebaşı hastanede hayatını kaybetti.
Görüntülerde, sağlık ekiplerinin yaralıyı ambulansa götürdüğü ve bu sırada çevredekilerin panik yaşadığı görüldü.
YAŞANAN PANİK KAMERADA
Derebaşı’nın oto yıkamacıdan sedyeyle çıkarılarak ambulansa taşındığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
SALDIRGANLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Kaçan 2 şüphelinin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlatan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
3 GÜN ÖNCE YAKIN BİR NOKTADA TAKSİ ŞOFÖRÜ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Diğer yandan, 21 Ekim Çarşamba günü saat 16.30 sıralarında aynı mahallede, olay yerine yakın bir noktada taksi şoförü Eser Aktaş da silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Aktaş, eski eşi adına kayıtlı park halindeki aracın şoför koltuğunda oturduğu sırada saldırıya uğramıştı.