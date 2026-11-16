Kağıthane'de yolu daralttığı gerekçesiyle park halindeki taksinin lastiklerini bıçakladı

İstanbul Kağıthane 'de park halindeki taksinin yolu daralttığını öne süren bir kişi, aracın 4 lastiğini bıçakla patlattı. Taksinin camlarını, yan aynalarını ve sileceklerini de kıran şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 6 Kasım Cuma günü Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, beyaz bir cipten inen kişi, yolu daralttığı gerekçesiyle park halindeki taksiye zarar verdi. Aracın 4 lastiğini bıçaklayarak patlatan şüpheli, ardından camlarını, yan aynalarını ve sileceklerini kırdı.

Taksi sahibi Furkan A., saat 08.00 sıralarında aracının zarar gördüğünü fark etti. 7 Kasım Cumartesi günü polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, taksiye zarar veren kişinin Gökhan C. olduğunu belirledi. Kimliği tespit edilen şüpheli, düzenlenen çalışmayla yakalandı.

TAKSİNİN LASTİKLERİNİ 8 KEZ BIÇAKLADI

Çalışmalarda, şüphelinin taksinin 4 lastiğini de 2'şer kez bıçaklayarak patlattığı öğrenildi. Lastikleri kullanılamaz hale getiren şüphelinin taksinin camlarına, yan aynalarına ve sileceklerine de zarar verdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Mala zarar verme" suçundan adliyeye sevk edilen Gökhan C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.