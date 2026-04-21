Gürlek, CNNTürk'de değerlendirmelerde bulundu, Kahramanmaraş 'taki okul baskını öncesinde, bir rehber öğretmenin, saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin acilen psikoloğa gitmesini istediğini ancak ailesinin dikkate almadığını söyledi. Gürlek, şu bilgiyi paylaştı:

“Kahramanmaraş'taki olayda baba tutuklandı. Anne de sorguya sevk edildi. Bu çocuk sorunlu bir çocuk. Rehber öğretmenimiz çocuğun acilen psikoloğa gitmesi gerektiğini söylemiş. Çocuk götürülmemiş. Ebeveynlerin ihmali var. 5 tane silah çıktı evden. Ruhsatlı silahların nasıl saklanması gerektiğine dair düzenleme yapılması lazım. Ruhsatlı silahların evde belirli şartlarda saklanması lazım. Babanın güvenli bir yerde koruması gerekiyordu.”

SANAL MEDYADA 15 YAŞ SINIRI

"Meclis'te Aile Bakanlığımızın 15 yaşını doldurmamış için çocuklar yaptığı bir düzenleme var. Sosyal medya hesabı kullanmak isteyen kişi TC kimlik numarası ile girecek. e-Devlet'ten üzerinden doğrulama kodu alınacak ve bununla sosyal medyaya girilecek. 'Nick name'le de hesap kurulabilir ama TC vermeniz gerekecek. Katalog suçlar belli. Bunları oluşturduk. Bunlar o hesabın olduğu platforma iletilecek ve suç işlendiyse bilgiler istenecek.

"SÜRESİZ NAFAKA KONUSU OLMAMALI"

Nafaka konusunda düzenleme yapmayı düşünüyoruz. Geniş katılım olmalı. Hassasiyet gerektiren bir konu. Süresiz nafaka konusu olmamalı. Şuanda çalışıyoruz. Fikir teatisi ediyoruz ama olgunlaşmadı.

"HAKİM VE SAVCILAR SUÇTAN MUAF DEĞİLDİR"

Ben uygulamadan geldim. Hakimlik ve savcılık psikolojisini iyi biliyorum. 27 bin 500 civarında savcı ve hakimimiz var. Zamanında karar vermek için çalışıyor. Bir de çalışmayan hakim ve savcılarımız var. HSK olarak bir suça bulaşmış hakim ve savcı varsa bunun arkasında durmuyoruz. Hakim ve savcılık büyük bir teşkilat. Burada çürük elmalar olabilir. 2022-2026 yılları arasında 2 bin 322 hakim ve savcı hakkında işlem yapıldı. Hakim ve savcılar suçtan muaf değildir.

12. YARGI PAKETİ

İnfaz düzenlemesi 11. yargı paketinde yapılmıştı. Bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz ama 12. yargı paketinde olup olmayacağını ve Meclis'ten geçip geçmeyeceğini bilmiyorum. 12. yargı paketinde başka önceliklerimiz var.