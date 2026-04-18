"Kahramanmaraş saldırganı İsa Aras Mersinli ölmedi" iddiasına yalanlama

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda dokuz kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren katil zanlısı İsa Aras Mersinli'nin ölmediğine ilişkin iddialar yalanlandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

“İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ”

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında ve dijital platformlarda, Kahramanmaraş’ta gerçekleşen elim hadisenin failinin ölmediğine dair dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Açıklamada saldırganın 16 Nisan günü gömüldüğü ifade edildi.

Bu durumun resmi kayıtlarda da sabit olduğu vurgulanan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Resmi kayıtlarla sabit olan bu gerçeğin aksine yapılan paylaşımlar;

• Toplumsal hassasiyetleri istismar etmeyi,

• Devlet-millet arasındaki güven bağını zedelemeyi,

• Milli birlik ve bütünlüğümüzü sarsmayı isteyen bilinçli birer algı operasyonu ve kara propaganda faaliyetidir."

Açıklamada söz konusu paylaşımları yapanlar hakkında yasal süreç başlatıldığı kaydedildi.