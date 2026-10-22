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Kahramanmaraş'ta çürümüş erkek cesedi bulundu

22.10.2026 16:20

Kahramanmaraş'ta çürümüş erkek cesedi bulundu
DHA

Ceset, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

DHA
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Kahramanmaraş'ta arazide koyunlarını otlatan çoban, sulama kanalında çürümüş erkek cesedi buldu.

Avşar Mahallesi'ndeki arazide koyunlarını otlatan Yusuf Kökçü, saat 13.30 sıralarında sulama kanalında ceset gördü. 

 

Kökçü'nün ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 

 

Ekipler tarafından yapılan incelemede, cesedin bir erkeğe ait ve çürümüş olduğu belirlendi. 

 

Ceset, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 

 

Polis, cesedin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

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