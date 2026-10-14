Kahramanmaraş'ta gaz sızıntısı nedeniyle iki okul tahliye edildi

Kahramanmaraş 'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Ahmet Gülbahar Ortaokulu'nun yanındaki inşaatta yapılan çalışma sırasında iddiaya göre gaz sızıntısı yaşandı.

ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI, İKİ OKUL TAHLİYE EDİLDİ

Yoğun gaz kokusundan etkilenen öğrenciler tedbir amaçlı okul bahçesine çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Nefes almakta güçlük çeken ve öksüren 20 öğrenci , ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı kentteki hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İlgili kurumların bölgede yaptığı incelemelerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, kokunun kaynağı olduğu değerlendirilen bir varile el koydu ve inşaat çalışmalarını durdurdu.

Her iki okulda eğitime tedbir amaçlı bugün ara verildi.