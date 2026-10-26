Kahramanmaraş'ta inşaatta ceset bulundu

Kahramanmaraş 'ta Üngüt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir inşaatta işçiler, yapımı devam eden binanın önünde sabah saatlerinde ceset görünce polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede cansız bedenin Mehmet Günalan'a (26) ait olduğunu tespit etti.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Günalan'ın cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mehmet Günalan’ın neden öldüğünün yapılacak otopsi ve soruşturma sonunda ortaya çıkacağı belirtildi.