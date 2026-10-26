Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

Kahramanmaraş'ta inşaatta ceset bulundu

26.10.2026 10:45

Kahramanmaraş'ta inşaatta ceset bulundu
DHA

Gencin kesin ölüm nedeni otopsi sonucuyla belli olacak.

DHA
Google'da NTV'yi tercih et

Kahramanmaraş'ta bir genç, yapımı süren inşaatın önünde ölü bulundu. Cenaze otopsi için morga kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta Üngüt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir inşaatta işçiler, yapımı devam eden binanın önünde sabah saatlerinde ceset görünce polise haber verdi.

 

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede cansız bedenin Mehmet Günalan'a (26) ait olduğunu tespit etti.

 

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Günalan'ın cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

Mehmet Günalan’ın neden öldüğünün yapılacak otopsi ve soruşturma sonunda ortaya çıkacağı belirtildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery