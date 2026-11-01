Kahramanmaraş'ta inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
01.11.2026 16:12
Anadolu Ajansı
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Foto: Arşiv)
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen 23 yaşındaki işçi Muhammed Elsalih hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Ceyhan Mahallesi'ndeki bir inşaatın 4'üncü katında çalışan Suriyeli işçi Muhammed Elsalih (23) öğle saatlerinde dengesini kaybedince zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Elsalih'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muhammed Elsalih'in cansız bedeni Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.