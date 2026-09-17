Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ve silah operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu ticareti ile silah ve mühimmat suçlarına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Elbistan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Elbistan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin 14 Eylül’de uyuşturucu ticaretine yönelik eş zamanlı düzenlediği operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

6 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Türk Ceza Kanunu’nun 188’inci maddesi kapsamında haklarında işlem yapılan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Silah ve mühimmat suçlarına yönelik diğer operasyonda ise 3 şüphelinin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramalarda 11 yivsiz tüfek, 4 tüfek şarjörü, 3 tabanca şarjörü, 2 uzun namlulu silah fişeği, 1,5 kilogram barut, 2 plastik patlayıcı, 1 kurusıkı tabanca, 1 kurusıkı tabanca şarjörü, 25 kartuş ve 172 fişek ele geçirildi.

6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet suçundan haklarında işlem yapılan şüphelilerden biri emniyetten, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.