Kahramanmaraş'ta yangın faciası: Engelli üç kardeş yaşamını yitirdi
25.06.2026 13:51
Son Güncelleme: 25.06.2026 14:11
Üç kardeşin yer yatağında uyudukları sırada yangının çıktığı belirtildi.
Kahramanmaraş'ta bir apartmanda çıkan yangında engelli üç kardeş hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde 12 katlı binanın 1'inci katında, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
ENGELLİ KARDEŞLER HAYATINI KAYBETTİ
Yangında engelli oldukları öğrenilen Esra Saltalı (45) Muhammed Saltalı (32) ve Abdulgani Saltalı (26) isimli kardeşler hayatını kaybetti, bir kişi dumandan etkilendi.
Yangının, üç kardeşin yer yatağında uyudukları sırada çıktığı belirtildi.
Cansız bedenler morga kaldırılırken, söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.