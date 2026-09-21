Kahvehanede çatışma çıktı. 1 ölü, 5 yaralı
21.09.2026 02:19
Anadolu Ajansı
Adana'da bir kahvehanede husumetli iki grup arasında çıkan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup bir kahvehanede karşılaştı.
Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahlarla ateş açılması sonucu 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ahmet Günkan, hayatını kaybetti.
Ekiplerin olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışması sürüyor.