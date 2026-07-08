Kalın: Müttefikler arası hiyerarşi kabul etmiyoruz

MİT Başkanı İbrahim Kalın NATO Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Münih Güvenlik Konferansı ve SETA Vakfı işbirliğinde düzenlenen " Müttefikler Ankara'da " programına katıldı.

Ankara Palas'ta düzenlenen programda konuşan Kalın, belirsizlik ve kutuplaşma dönemlerinde NATO'daki güçlü ortaklık ve eşit ilişkinin kritik önemde olduğunu söyledi.

" NATO'da müttefikler arasında hiyerarşiler kurulmasını kabul etmiyoruz. Eşit ilişki temelinde işbirliğini esas alıyoruz." diyen İbrahim Kalın "Hiçbir üye ülke dünyadaki tüm kapasitelere sahip olamaz, bu yüzden paylaşım önemlidir. Tamamlayıcılık İttifak'ın önemli bir unsurudur. Bu nedenle, stratejik ittifak kolektif bir kavramdır. Her üye kendi stratejik egemenliğine, bağımsızlığına veya direncine sahip olmaya çalışır ancak tüm bu farklı kapasiteler birleştirildiğinde anlamlıdır." ifadelerini kullandı.

Stratejik güvenlik ortamının "güvenilir ve sağlıklı tutulmaması" halinde çatışma ve savaşların kaçınılmaz hale geleceğini belirten Kalın, NATO ittifakının "kolektif stratejik güvenlik yatırımları" yapmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Birlik ve çeşitlilik arasında bir denge kurulması gerektiğini vurgulayan MİT Başkanı Kalın sözlerine şöyle devam etti: "Belirsizlik zamanımızın bir özelliği ancak belirsizlik mutlaka kaos anlamına gelmez. Belirsizlik size birden fazla düzeyde düşünme fırsatı verebilir. Belirsizlik sizi plan A, plan B, plan C yapmaya zorlayabilir. Eğer Plan A işe yaramazsa, Plan B'yi değiştirmek zorunda kalırsınız. Bence bu hepimizi daha dayanıklı kılar."