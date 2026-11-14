Kalp krizi geçiren hasta hava ambulansıyla hastaneye sevk edildi

Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 52 yaşındaki hasta, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hava ambulansıyla Malatya Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Darende'de yaşayan M.D. (52), aniden rahatsızlanmasının ardından Darende Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan muayene ve tetkikler sonucunda M.D.'nin kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

İlk müdahalesi burada yapılan hastanın ileri tetkik ve tedavi için başka bir sağlık kuruluşuna sevk edilmesine karar verilerek hava ambulansı istendi.

Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansı kısa sürede Darende'ye ulaşarak hastayı Malatya Turgut Özal Tıp Merkezine nakletti.

Hastanede tedavi altına alınan M.D.'nin sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.