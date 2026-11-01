Kamuda atama ve görevden alma kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Yardımcısı Halit Çağdaş görevden alındı.

Bakanlığın Sakarya İl Müdürlüğüne Bolu İl Müdürü Cemal Keskin, Bolu İl Müdürlüğüne Bartın İl Müdürü Yavuz Korkmaz, Kırşehir İl Müdürlüğüne Karabük İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Zeynep Öçgüder, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Yardımcılığına ise Cihan Kıvanç getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Mahmud Ötegen görevden alınırken, yerine de Mahmut Güneş Öztürk atandı.