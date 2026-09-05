Kamyonet 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. iki kardeş can verdi
05.09.2026 01:40
Son Güncelleme: 05.09.2026 02:46
Çayeli'nde uçuruma yuvarlanan kamyonette 71 ve 66 yaşındaki kardeşler hayatını kaybetti. 1 kişi de yaralandı.
Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Yavuzlar köyünde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonet, 100 metre yükseklikteki uçuruma yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler
66 yaşındaki Selahattin Sipahioğlu ile 71 yaşındaki ağabeyi Süleyman Sipahioğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Araçtan yaralı olarak kurtarılan Ömer Sipahioğlu da hastaneye kaldırıldı. İki kardeşin cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.