Kamyonun çarptığı otomobildeki anne ve 10 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Balıkesir 'in Edremit ilçesinde dönüş yapmak isteyen otomobile arkadan gelen kamyon çarptı. Kamyon ile fabrika duvarı arasında sıkışan otomobilin sürücüsü N.A. (34) ve kızı E.A. (10) hayatını kaybetti. Kazanın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Edremit-Yenice kara yolunda yaşandı. Edremit'ten Yenice istikametine ilerleyen F.A. (34) yönetimindeki kamyon, aynı yönde seyreden ve sola dönmek için manevra yapan N.A. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil , kamyon ile yol kenarındaki bir fabrikanın bahçe duvarı arasında sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık , itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobili kullanan N.A. ile yanında bulunan 10 yaşındaki kızı E.A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Anne ve kızının cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Edremit Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kamyon sürücüsü F.A. gözaltına alındı.