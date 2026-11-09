Kanser ilacında hileye 2. dalga operasyon. 15 şüpheli gözaltına alındı

Tarihi geçmiş kanser ilaçlarını yeniden piyasaya sürenlere yönelik operasyonlar sürüyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının yeni kutu ve prospektüslerle ambalajlanarak tarihi geçmemiş gibi göstererek yurt içinde ve yurt dışında satışına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde 2 Kasım 2026 tarihinde 11 ilde 24 şüpheli ve 5 iş yerine yönelik gerçekleştirilen birinci operasyon sonrasında ele geçirilen dijital materyaller ile MASAK raporunun incelenmesi sonucunda, suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 15 yeni şüpheli ve 3 iş yeri daha tespit edildi.

İstanbul, Antalya ve Kayseri illerinde 18 ikamet ve 3 iş yeri olmak üzere toplam 21 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 1 doktor, 1 hemşire, 1 eczacı, 3 eczacı kalfası ve 4 matbaacının da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

İLK OPERASYONDA 22 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI



Adalet Bakanı Akın Gürlek, tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularını değiştirerek yeniden piyasaya sürdüğü tespit edilenlere yönelik soruşturmada 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, 22'sinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurmuştu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularının değiştirilerek yeniden piyasaya sürülmesi, yurt içinde ve yurt dışında satışa sunulmasına yönelik suç faaliyetlerinin mercek altına alındığını aktaran Bakan Gürlek, teknik takip araştırma ve incelemeler sonucunda 3'ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 24 şüphelinin tespit edildiğini belirtmişti.

650 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında 4 şirket ve 5 iş yerinin de tespit edildiğini kaydeden Gürlek, yapılan mali incelemelerde şüpheli kişi ve şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 650 milyon lira olduğunun belirlendiğini açıklamıştı. Söz konusu para hareketlerinin beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumsuzluk gösterdiği ifade edilmişti.

Elde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul merkezli 11 ilde, 24 şüpheli ve 5 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirten Gürlek, operasyonlarda 22 şüphelinin gözaltına alındığını, 2 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının sürdüğünü kaydetmişti.

MAL VARLIKLARINA EL KONULMUŞTU

Gürlek, suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlar ile banka hesaplarına el konulduğunu bildirmişti.

ÇOK SAYIDA İLAÇ VE YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ilaç ve doküman, 300 bin lira, 54 bin euro, 110 bin dolar nakit para ile 110 gram altın , 5 adet bilezik, 3 adet altın ele geçirilmişti.