Kanser tedavisinde kritik çalışma. Türkiye'nin ilk özgün ilaç adayında Faz-1 çalışması tamamlandı

Türkiye'nin ilk özgün ilaç adayında, Faz-1 çalışması tamamlandı. İlaç, kanser tedavisine yönelik yani gönüllü kanser hastaları üzerinde denendi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kanser tedavisinde yürütülen çalışmalar ve tarama programlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Memişoğlu, "Türkiye kendi laboratuvarında, hastanelerinde, hocaları ve bilim insanları vasıtasıyla ilk defa bir molekülü ortaya çıkarma aşamasında. Bugün Faz-1 çalışmalarında çok başarılı oldu." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Memişoğlu "Türkiye, çok büyük bir başarının öncesinde Faz-1 çalışmalarında çok başarılı görünüyor. İnşallah Faz-2 ve Faz-3'ten sonra Türkiye kendi bilim insanları ve altyapısıyla ilk molekülünü dünya sağlığına hediye edecek." dedi.

Çalışmayı, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rana Sanyal yürütüyor.

İlaç; doğrudan tümör hücresini hedefliyor ve yan etkiler azaltılıyor, aynı zamanda tedavinin de etkisini artırıyor.

Sırada, Faz-2 ve Faz-3 aşamaları var. Daha fazla gönüllünün dahil edileceği çalışmalarla, ilacın etkisi değerlendirilecek.