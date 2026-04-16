Kapalıçarşı'da kaçak pırlanta operasyonu. Tam 80 karat, 3 milyon dolar değerinde

16.04.2026 16:15

Şu ana kadar ülkede yakalanan en değerli taş olduğu öğrenildi.

Kapalıçarşı’da Endonezya’dan kaçak yollarla ülkeye getirilen piyasa değeri 3 milyon doların (yaklaşık 130 milyon lira) üzerinde 80 karat pırlanta ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince değerli taş kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

 

Endonezya’dan kaçak yollarla Türkiye’ye getirildiği belirlenen pırlantanın Kapalıçarşı’da satılmaya çalışıldığı tespit edildi.

 

6 GÖZALTI

 

Polis, düzenlenen operasyonla pırlantayı satmaya çalışan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

 

Çalışmaların devamında, 12 Nisan’da Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen ve şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen iki kişi daha yakalandı. Böylece gözaltındaki şüpheli sayısı 6’ya yükseldi.

Şüpheli, pasaport kontrolünde geçerken güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

TÜRKİYE’DE YAKALANAN EN BÜYÜK DEĞERLİ TAŞ

 

Yapılan incelemede taşın 80 karat olduğu, Türkiye genelinde bugüne kadar yakalanan en büyük ve en değerli kaçak pırlanta olduğu tespit edildi.

 

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

