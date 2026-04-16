Kapalıçarşı'da kaçak pırlanta operasyonu. Tam 80 karat, 3 milyon dolar değerinde

TÜRKİYE’DE YAKALANAN EN BÜYÜK DEĞERLİ TAŞ

Yapılan incelemede taşın 80 karat olduğu, Türkiye genelinde bugüne kadar yakalanan en büyük ve en değerli kaçak pırlanta olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.