Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 67 canlı piton ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen rutin saha kontrolleri sırasında, bir çöp konteynerinde bulunan poşetlerin içerisinde yılanlar olduğu tespit edildi.

Kamera kayıtlarının geriye dönük incelenmesi sonucunda, Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye 'ye giriş yapmak üzere gelen bir aracın, X-Ray kontrolü öncesinde söz konusu poşetleri konteynere bıraktığı belirlendi. Poşetlerde yapılan incelemede, 67 adet canlı piton cinsi yılan ele bulunurken, olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.