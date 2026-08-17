Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 810 kilogram esrar ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR şüpheli olarak değerlendirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen X-Ray taraması sonucunda araç detaylı aramaya sevk edildi.

Yapılan aramada, aracın yasal yükünün içerisine gizlenmiş halde 810 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, uyuşturucu maddenin taşınmasında kullanılan TIR'a da el konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ettiği bildirildi.