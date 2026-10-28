Kapıkule ve Hamzabeyli'de TIR şoförlerinden eylem

Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında eylem yapan sürücüler, Schengen vize süreleri gerekçe gösterilerek sınır kapılarından geri çevrildiklerini öne sürdü.

Başta Bulgaristan sınırı olmak üzere Avrupa'ya çıkış yapmak isteyen çok sayıda TIR sürücüsü mağdur olduklarını söyledi.

Şoförler, Schengen vizesiyle Avrupa Birliği ülkelerinde 60 veya 90 güne kadar kalabilme hakkının uluslararası taşımacılık yapan sürücülerin çalışma şartlarına uymadığını vurguladı.

Sürücüler, TIR'ların Bulgaristan'a çıkışını durdurduklarını duyurdu.