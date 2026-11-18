Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı’nda operasyon gerçekleştirdi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve kontrol çalışmaları sırasında Türkiye ’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı’na gelen bir TIR riskli olarak değerlendirildi ve x-ray taramasına sevk edildi.

TIR'da şüpheli yoğunlukların tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpeği Ares ile ayrıntılı bir arama gerçekleştirilmesi üzerine 123 paket içerisinde toplam 140 kilo 970 gram kokain cinsi uyuşturucu madde ele bulundu.

Uyuşturucunun piyasa değerinin ise 550 milyon lira olduğu bildirildi.

TEK SEFERDE YAKALANAN EN YÜKSEK KOKAİN

Ele geçirilen yaklaşık 141 kilogramlık uyuşturucu, Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı’nda bugüne kadar tek seferde yakalanan en yüksek miktarlı kokain olarak kayıtlara geçti.

“MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ”

Ticaret Bakanlığı da operasyona ilişkin bilgi verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada “Ticaret Bakanlığı olarak toplum sağlığını ve kamu güvenliğini tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadelemizi havada, karada ve denizde 7 gün 24 saat esasına göre kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin, ileri teknoloji tarama sistemleri, etkin risk analizi çalışmaları, narkotik dedektör köpekleri ve uzman personeliyle uyuşturucu satıcılarına geçit vermediğini de bildiren Bakanlık, şöyle devam etti:

“Ülkemizin ekonomik güvenliğini ve toplum sağlığını korumak amacıyla mücadelesini aralıksız devam ettirmektedir.”

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında olayla ilgili inceleme sürüyor.