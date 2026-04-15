Karaaslan'ın ifadesi ortaya çıktı. Hakemliğe geri döneceğini düşünüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen uyuşturucu operasyonu sırasında tutuklananlar arasında, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ihraç ettiği eski hakem Elif Karaarslan da bulunuyor.

Karaaslan, Başsavcılığın açıklamasına göre; "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik veya aracılık etmek" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" iddiasıyla tutuklu.

Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlanmasının ardından, aralarında Karaarslan da bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklanmıştı.

Karaaslan'ın ifadesi ortaya çıktı. Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, eski hakem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda verdiği ifadede, “Instagram’daki abonelik sisteminin tamamen platformun sunduğu ücretli bir özellik olduğunu, burada yaptığı paylaşımların kendi yaşamından kesitler içerdiğini ve kesinlikle müstehcenlik barındırmadığını.” ileri sürdü.

Karaarslan, "Instagram çıplak içeriklere izin vermez. En fazla bikinili paylaşımlar bulunabilir. Buradaki amaç müstehcenlik değildir, sistem tamamen rızaya dayalıdır” iddiasında bulundu, abonelik sistemi üzerinden yapılan yayınların suç unsuru taşımadığını savundu.

Karaaslan, daha önce Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde hakemlik yaptığını, görevden uzaklaştırılmasının ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde dava açtığını anlatırken, davanın sonucunda yeniden hakemliğe döneceğini düşündüğünü söyledi.