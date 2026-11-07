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Karabük'te minibüs park halindeki araçların üzerine devrildi

07.11.2026 15:08

Karabük'te minibüs park halindeki araçların üzerine devrildi
IHA

Kazada 3 araçta hasar meydana geldi.

İHA
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Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, bir apartmanın park alanındaki araçların üzerine devrildi.

Karabük’te kontrolden çıkan minibüsün apartmanın park alanındaki araçların üzerine devrilmesi sonucu 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

 

Kaza, Aydınlıkevler Mahallesi Şafak Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle yaya kaldırımına çıktıktan sonra apartmanın park alanında bulunan araçların üzerine devrildi.

 

Üç aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kazaya karışan minibüs vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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