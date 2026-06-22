Karadeniz'de bir gemiye drone isabet etti
22.06.2026 07:59
Son Güncelleme: 22.06.2026 09:01
Anadolu Ajansı
Ukrayna Karadeniz'de isabet alan bir gemide yangın çıktığını ve yaralılar arasında Türklerin de bulunduğunu açıkladı.
Ukrayna Donanması, mürettebatında Türklerin de yer aldığı Vıctress isimli bir kuru yük gemisine drone isabet ettiğini duyurdu.
Gemide yangın çıktığını ve 9 kişilik mürettebatın kurtarıldığı ifade edilen açıklamada, mürettebat arasında yaralananların bulunduğu bildirildi.
Mısır, Türkiye ve Hindistan vatandaşı olan dokuz mürettebat üyesi arasındaki yaralıların durumuysa bilinmiyor.