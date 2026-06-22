Karadeniz'de bir gemiye drone isabet etti

Ukrayna Donanması, mürettebatında Türklerin de yer aldığı Vıctress isimli bir kuru yük gemisine drone isabet ettiğini duyurdu.

Gemide yangın çıktığını ve 9 kişilik mürettebatın kurtarıldığı ifade edilen açıklamada, mürettebat arasında yaralananların bulunduğu bildirildi.

Mısır, Türkiye ve Hindistan vatandaşı olan dokuz mürettebat üyesi arasındaki yaralıların durumuysa bilinmiyor.