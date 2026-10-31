Karadeniz'de saldırıya uğrayan gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Türkiye 'nin Gemlik Limanı'ndan Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na seyrettiği sırada, 21 Ağustos'ta Karadeniz açıklarında Ukrayna'ya ait İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırısına uğrayan Barbados bayraklı RMS Team isimli konteyner gemisi İstanbul Boğazı 'ndan geçti.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler tarafından yedeklenen gemi geçerken boğazda gemi trafiği askıya alındı.

Geminin 146,39 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğindeki olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin Gemlik Limanı'ndan Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na seyrettiği sırada, 21 Ağustos'ta Karadeniz açıklarında Ukrayna'ya ait İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırısına uğrayan Barbados bayraklı RMS Team isimli konteyner gemisinin yaşam alanlarında, makine dairesinde ve güvertesinde yangın çıkmıştı.

Saldırıda gemide ağır hasar meydana gelirken su hattına yakın bölgelerinde delikler oluştu.

Gemide bulunan 12 mürettebattan 11'i, çevrede bulunan Lider Perihan isimli konteyner gemisinin mürettebatı tarafından kurtarılarak Türk Sahil Güvenliği ekiplerine teslim edildi.

Bir mürettebatın ise kayıp olduğu bildirildi.