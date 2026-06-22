Karadeniz'de Türk sahipli kuru yük gemisine saldırı. 2 kişi yaralandı

Karadeniz 'de Türk sahipli bir kuru yük gemisi, Ukrayna’nın Chornomorsk Limanı açıklarında insansız hava aracıyla saldırıya uğradı.



Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Panama bayraklı geminin mürettebatında yer alan iki Türk vatandaşının yaralandığı belirtildi. Yaralıların durumunun yakından takip edildiği ifade edildi.



Bölgedeki gerilimi düşürecek önlemler alınması çağrısı yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



“Rusya-Ukrayna savaşındaki tırmanmanın bir sonucu olarak Karadeniz’deki çıkarlarımızı ve bölgesel güvenliği tehdit eden saldırılardan duyduğumuz rahatsızlık, her iki ülkenin makamları nezdinde dile getirilmektedir. Karadeniz’de sivil gemilerin seyrüsefer emniyetinin sağlanması, ülkemizin temel öncelikleri arasında yer almakta olup ilgili tüm tarafları bölgedeki gerilimi düşürecek önlemler almaya çağırıyoruz"