Karadeniz'de yüzerken şüpheli cisim buldu

Rusya-Ukrayna savaşında kullanılan insansız hava aracı (dron), insansız deniz aracı, füze ve roket parçaları Karadeniz kıyılarını etkilemeye devam ediyor.

Bu olayların son örneği dün Sinop 'ta yaşandı. Kentin kuzey sahilinde denize giren bir vatandaş, su içinde şüpheli bir cisim fark etti. Vatandaşın kucaklayarak sahile çıkardığı cismin mühimmat, askeri ekipman ya da bunlara ait bir parça olup olmadığı henüz belirlenemedi.

Bulunan cismin mühimmat özelliği taşıyıp taşımadığı ve denize nasıl ulaştığı inceleme sonucunda netlik kazanacak.

Önceki gün de Sinop'un Ayancık ilçesinde denizde benzer nitelikte bir mühimmat parçası bulunmuş, farklı zamanlarda Karadeniz kıyısındaki diğer illerde dron, insansız deniz aracı, füze ve roket parçaları sahile vurmuştu.