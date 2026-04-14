Karadeniz'deki uyuşturucu ağı çökertildi

Karadeniz'deki uyuşturucu ağı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'nın ortak operasyonuyla çökertildi.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul açıklarında Karadeniz'de bir teknede 200 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Operasyonda, organize suç örgütü üyesi altı şüpheli yakalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimizle hem karada hem de denizde uyuşturucuyla mücadelemize devam ediyoruz. Daire Başkanlığımızı, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığımızı, İl Jandarma Komutanlıklarımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadeleri yer aldı.