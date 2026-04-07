Karagümrük çetesine yeni operasyon. Çok sayıda gözaltı var

Karagümrük çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, cezaevinde bulunan "Nuriş" lakaplı Nuri Ergin’in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.

Fatih başta olmak üzere İstanbul genelinde suç örgütü faaliyetleri yürüten yapılanmaların tespiti ve deşifresi amacıyla söz konusu çeteye yönelik İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Erzincan’ı kapsayan toplam 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Özel harekat timlerinin de yer aldığı baskınlarda, adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Zanlılara ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

KARAGÜMRÜK ÇETESİ VEYA NURİŞLER



Karagümrük çetesi, (veya Nurişler, Nuriş Kardeşler, Ergin Kardeşler) İstanbul, Fatih, Karagümrük merkezli Nuri Ergin'in lideri olduğu organize suç örgütü olarak biliniyor. Örgüt, kardeşler Nuri Ergin ve Vedat Ergin liderliğinde yönetiliyor.

Birçok cinayet, adam yaralama, bombalı saldırıdan sorumlu olan çete; bir diğer mafya lideri Alaattin Çakıcı ile yaşadıkları husumetle de dikkat çekti.

1996'da tutuklanıp birkaç firar girişiminden sonra Nuri ve Vedat Ergin kardeşler 1998'den beri cezaevinde bulunuyor. Cezaevindeki taşkınları nedeniyle Nuri Ergin'in cezaevi değiştirildi. Ergin, şu an Kırıkkale Cezaevinde yatıyor.