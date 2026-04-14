Karakolda cinayet davasında ilk duruşma: "Yaptıkları aklıma geldi, dayanamadım"

Konya 'da bir polis merkezinde işlenen cinayete ilişkin davada ilk duruşma görüldü.

Olay, 23 Ekim 2025'te saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Serdar Bayar, 16 yaşındaki R.N.K.'yi taciz ettiği iddiasıyla polis merkezine götürüldü. Durumu öğrenen R.N.K.'nin amcası Seyfettin Koçak ve oğlu Enes Koçak, polis merkezine gitti.

Enes Koçak, polis merkezinde karşılaştığı Serdar Bayar'ı yedisi öldürücü sekiz bıçak darbesiyle sırtından yaraladı. Serdar Bayar, hastanede yaşamını yitirdi.

Enes Koçak, babası Seyfettin Koçak ve olayla bağlantılı olduğu öne sürülen kardeşi Mahmud Sami Koçak polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Enes Koçak ve babası Seyfettin Koçak tutuklandı, Mahmud Sami Koçak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Olayın ardından tutuklanan Enes Koçak, babası Seyfettin Koçak ve tutuksuz kardeşi Mahmud Sami Koçak'ın Konya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Enes Koçak, savunmasında, kuzeni R.N.K.'nin kaybolduğunu öğrenince yaptıkları arama sırasında Serdar Bayar'ın adresine gittiklerini ve yaşanan tartışma sonucu döndüklerini söyledi.

OLAY ANINI ANLATTI

Olay günü de babası Seyfettin Koçak ile polis merkezine ifade vermeye gittiklerini belirten Enes Koçak, "Ben içeri girince Serdar'ı gördüm. Görünce yaptıkları aklıma geldi ve dayanamadım, bıçağı çıkardım. Kaç kez bıçak salladığımı hatırlamıyorum, kendimi kaybetmiştim, her şey bir anda oldu." diyerek kendini savundu.

Kendine engel olamadığını ileri süren sanık, "Bu sırada babamı görmedim bile. Bıçağı, kuzenimi aramak için Serdar'ın evine gidince, bana tornavida çektikten sonra pazardan almıştım. Bıçak daha sonra hep üzerimdeydi. Ne olur, ne olmaz diye taşıyordum. Pişmanım, öldürme gibi bir niyetim yoktu." ifadelerini kullandı.

“DÖVMEYİ GÖRÜNCE KENDİMİ KAYBETTİM”

Baba Seyfettin Koçak ise savunmasında, yeğeni R.N.K.'yi aramak için Serdar Bayar'ın evine gittiklerini, yaşanan tartışmanın ardından oradan ayrıldıklarını söyledi. Olay günü de oğlu Enes Koçak ile polis merkezine gittiklerini anlatan Koçak, şöyle devam etti:

"- Karakola gittiğimizde 2 ya da 3 tane polis vardı. 'Polislere ifade vermek için geldik' dedik. İçeri girince Serdar'ı ilk polis zannettim. Serdar'ın kolunda dövmeler vardı. Ben dövmeyi görünce kendimi kaybettim, bu dövmeleri yeğenime de yapmıştı.

- Sonra ben kendime engel olamadım ve Serdar'a vurmaya başladım ancak Enes'in elindeki bıçağı görmedim, ben polisler bizi tuttuğu zaman bıçağı gördüm, ben bıçağı görseydim karakola getirmezdim."

Mahkeme heyeti, tanıkların da dinlenilmesinin ardından duruşmayı erteledi.