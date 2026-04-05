Kardeşinin cenazesinde hayatını kaybetti

70 yaşındaki Ayşe Öksüz'ün kalbi, kardeş acısına dayanamadı.

Olay, Ordu’nun Ulubey ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’nde meydana geldi. 60 yaşındaki Özcan Güzen, tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesi’nde öncki gün hayatını kaybetti. Güzen cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze töreni sırasında Güzen’in ablası 70 yaşındaki Ayşe Öksüz, kardeşinin tabutu başında fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Öksüz’e ilk müdahaleyi olay yerine çağırılan sağlık ekibi yapıldı. Ambulansla Ulubey Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Öksüz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ayşe Öksüz’ün cenazesinin de bugün aynı camide kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.