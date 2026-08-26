Kargo paketlerinde 109 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 21 Ağustos'ta ilçedeki bir kargo aktarma merkezinde kontrol gerçekleştirildi.

Narkotik köpeğinin tepki verdiği 3 kargo paketinde cumhuriyet savcısı nezaretinde yapılan aramada, 109 kilo 300 gram eroin bulundu.

Kargoyu takibe alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Ağustos'ta paketleri teslim alan A.S'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheli M.A.B. hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Kargoların gönderilme süreci ve bağlantılı kişilerin tespiti amacıyla Van Cumhuriyet Başsavcılığı ile Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüyle koordinasyon sağlandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan, operasyona ilişkin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu, Van'dan İstanbul'a kargo yoluyla yüklü miktarda eroin gönderileceği bilgisinin elde edilmesi üzerine derhal çalışma başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan kargo aktarma merkezinde, narkotik dedektör köpeği tarafından içerisinde uyuşturucu madde bulunan kargo tespit edildi. Yapılan aramada 109 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.

Dağıtım merkezinde diğer kargolarda yapılan aramada ise 10 bin 917 paket gümrük kaçağı sigara, 875 gümrük kaçağı elektronik sigara, 450 gümrük kaçağı puro ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, içerisinde eroin uyuşturucu maddesi bulunan kargoyu teslim alan şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.

Gençlerimizin geleceğini korumak, ailelerimizin huzurunu sağlamak için uyuşturucu imalatçısından sokak satıcısına kadar zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor, ülkemizin dört bir yanında operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."