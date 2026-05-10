Karnında değil kalbinde büyütenler. Verdiği kararla bir çocuğun hayatını değiştirdi
10.05.2026 09:05
Sare Uğurlu'nun düğünden bir fotoğraf.
Annelik bazen de hiç tanımadığın bir çocuğun hayatına dokunmak, ona yeniden hayat umudu aşılamak anlamına geliyor. Aynı Sare Uğurlu'nun yaptığı gibi. (Haber: Tuana Çiftci)
Bir çocuğa hem evini hem de kalbini açmak istedi, koruyucu aile olmaya karar verdi. O zaman 3 yaşında olan oğluyla tanıştı ona yuva oldu. Onlar birbirine kan bağıyla değil, kalpten bağlılar.
Sare Uğurlu, 4 sene önce bekar bir kadınken koruyucu aile olmaya karar verdi. Sosyal Hizmetler Kurumu'na başvuran Uğurlu, 4 ay sonra da oğluyla tanıştı.
“DAHA İYİ BİR İNSAN OLMAYA ÇALIŞIYORUM, ONA İYİ BİR ÖRNEK OLABİLMEK İÇİN”
Uğurlu, “Bana hep ‘Güzel bir şey yaptın, bir çocuğun hayatına dokundun’ dediler. Ama bu durumu bir de tersten okumak lazım. O çocuk da benim hayatıma dokundu. Daha iyi bir insan olmaya çalışıyorum, sırf ona daha iyi bir örnek olabilmek için.” dedi.
Uğurlu oğlu ile birlikte iki kişilik bir aileyken tam 2 sene önce de hayat arkadaşı Emrah Uğurlu ile evlendi.
Düğünlerinde ilk dansı üç kişi yaptıklarını ifade eden Uğurlu, “Oğlum uzun bir süre düğümüz dedi. Düğüne hazırlanırken de ‘Ben damat oluyorum’ diye sevindi.” diyerek o süreçten bahsetti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2026 verilerine göre 10 bin 918 çocuk yurtlar yerine kendilerine yuvalarını ve kalplerini açan 9 bin 173 koruyucu ailenin yanında yaşıyor.