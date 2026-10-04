Kars buz kesti: Eksi 7 derecede araçların camları dondu

Kent genelinde etkisini artıran soğuk hava , sabah saatlerinde günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. Gece boyunca açıkta kalan araçların camlarında buz tabakası oluşurken, sürücüler araçlarını kullanabilmek için buzları temizlemek zorunda kaldı.



Hava sıcaklığını eksi 7 dereceye düştüğünü ifade eden vatandaşlar, "Hava bayağı soğudu yağmurdan sonra. Şu anda araçların camları tamamen buz tutmuş, eksi 7 derece soğuk var." dedi.