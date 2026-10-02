Kars'ta anne ve oğlunu silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
02.10.2026 10:51
Kars’ta 30 Eylül’de evlerinin önünde anne ve oğlunu tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.
İstasyon Mahallesi Taşlı Harman Caddesi'nde motosikletle gelerek evlerinin önündeki T.Ö. (45) ile oğlu E.Ö'ye (23) ateş açtıktan sonra kaçan R.K. (29), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Şüphelinin üst aramasında olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K., "ateşli silahla kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.