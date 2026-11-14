Kars'ta tarihi tabyada saklanan 54 düzensiz göçmen yakalandı

Kars 'ta tarihi Karadağ Tabya'da saklandıkları belirlenen 54 düzensiz göçmen , polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda, kentteki tarihi yapılardan Karadağ Tabya'nın düzensiz göçmenler tarafından saklanmak amacıyla kullanıldığını tespit etti.

Ekiplerin metruk durumdaki tarihi yapıya düzenlediği operasyonda, burada gizlenen 54 düzensiz göçmen yakalandı.

Bu kapsamda Karadağ Mahallesi'nde bulunan tabyaya düzensiz göçmenlerin getirileceği yönünde bilgiye ulaşan ekipler, bölgede çalışma başlattı. Yapılan dikkatli takip, saha araştırması ve incelemeler sonucunda göçmenlerin tarihi Karadağ Tabya içerisinde saklandıkları belirlendi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, gözlerden uzak tabyada saklanan 54 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yurt dışından Türkiye 'ye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirtilen göçmenler, ekipler tarafından kontrol altına alınarak emniyete götürüldü. Yakalanan 54 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.