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Kartalkaya'dan sonra Uludağ'da da kar yağdı

17.10.2026 13:02

Kartalkaya'dan sonra Uludağ'da da kar yağdı
DHA

Kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

İHA
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Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'a mevsimin ilk karı düştü.

Türkiye'nin kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı başladı.

 

8 bin 500 kapasiteli 18 otelin bulunduğu Uludağ’da kayak sezonun aralık ayında başlaması öngörüldüğü belirtildi.

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan bilgilere göre Uludağ’da hava sıcaklığı 4 derece olarak ölçülürken, gece saatlerinde ise 0 ila 1 derece arasında olacak.

 

KARTALKAYA DA BEYAZA BÜRÜNDÜ

 

Bolu'nun yüksek kesimlerinde dün akşam kar etkisini artırdı.

 

Kartalkaya Kayak Merkezi yolunun yanı sıra kentin gözde doğa alanlarından Sarıalan Yaylası ve Düvenlik Yaylası mevkiilerinde lapa lapa kar yağdı.

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