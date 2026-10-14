Kaş açıklarında ticari gemide yaralanan kişi tahliye edildi
14.10.2026 14:35
Yaralanan mürettebat, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında ticari gemide yaralanan bir mürettebat, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından tahliye edildi.
İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında seyir halinde olan ticari gemide dün 1 mürettebatın yaralandığı ihbarı alındı.
Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince tıbbi tahliye çalışması yürütüldü. Bölgeye, 2 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-20, TCSG-911) ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan mürettebat, Kaş ilçesinin 69 deniz mili (yaklaşık 128 kilometre) açığında Sahil Güvenlik botuna alınarak Kaş Limanı’nda bilinci açık vaziyette sağlık ekiplerine teslim edildi.