Kaş açıklarında ticari gemide yaralanan kişi tahliye edildi

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında seyir halinde olan ticari gemide dün 1 mürettebatın yaralandığı ihbarı alındı.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince tıbbi tahliye çalışması yürütüldü. Bölgeye, 2 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-20, TCSG-911) ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan mürettebat, Kaş ilçesinin 69 deniz mili (yaklaşık 128 kilometre) açığında Sahil Güvenlik botuna alınarak Kaş Limanı’nda bilinci açık vaziyette sağlık ekiplerine teslim edildi.