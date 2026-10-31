Kasap dükkanının bodrumunu uyuşturucu serasına çevirdi

Bursa 'nın Yıldırım ilçesinde bir kasap dükkanının bodrum katını özel aydınlatma ve iklimlendirme sistemleriyle Hint keneviri serasına dönüştüren şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında bir iş yerini takibe aldı.

Yapılan incelemelerde, kasap dükkanının bodrum katında özel sistemlerle Hint keneviri yetiştirildiği, elde edilen uyuşturucunun ise başka bir evde satışa hazırlandığı belirlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 114 saksıda Hint keneviri, toplam 1 kilo 990 gram esrar ve kurutulmaya bırakılmış 924 gram Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Aramalarda ayrıca uyuşturucu yetiştirmede kullanılan aydınlatma ve iklimlendirme cihazları, sıvı gübreler ve çeşitli kimyasallar bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan A.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi