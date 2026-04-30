Kasklı hırsızdan otoparkta milyonluk soygun

İstanbul Ümraniye 'de bir otomobilden iki kilogram altın ve 60 bin euro para çalındı.

Olay Esenevler Mahallesi'ndeki bir otoparkta 14 Nisan günü yaşandı. M.B.'ye ait otomobilin içinde bulunan iki kilogram altın ile 60 bin euro para çalındı. Mağdurun şikayeti üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı.

HIRSIZLIK KAMERADA

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada hırsızlık anının otoparkın güvenlik kameraları tarafından kaydedildiğini belirledi.

Görüntülerde motosiklet kasklı bir şüphelinin, binanın otoparkına girdikten sonra otomobile yöneldiği, aracın kapısını açtıktan sonra hırsızlığı gerçekleştirdiği görüldü.

Görüntülerin izini süren polis ekipleri, şüphelinin motosikletle olay yerinden ayrıldığını, çaldıklarını ise biraz ilerde bekleyen başka bir otomobilin içindeki suç ortaklarına teslim ettiğini belirledi.

Hırsızlık Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, bu otomobilin de bir süre sonra çalınan altın ve paraları başka otomobile aktardığını tespit etti.

DÖRT ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimliklerini tespit ettiği şüphelileri Ümraniye, Sancaktepe ve Çekmeköy'de düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Yakalanan yedi şüpheliden üçü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, dört şüphelinin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı.

Poliste verdikleri ifadelerde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilen dört şüpheli çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.