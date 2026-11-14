Kastamonu'da altyapı çalışmasında doğalgaz borusu patladı, 3 mahallede gaz kesildi

Olay, Hisarardı Mahallesi Şeyh Şabanı Veli Caddesi'nde meydana geldi. Kastamonu Belediyesi tarafından Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamında sürdürülen altyapı çalışmasında doğalgaz borusu zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ve KARGAZ ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri caddeyi araç trafiğine kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

KARGAZ ekiplerinin müdahalesiyle doğalgaz akışı kesilerek hasarlı hattın onarımı için çalışma başlatıldı. Arıza nedeniyle Hisarardı, Saraçlar ve Yavuz Selim mahallelerine doğalgaz verilemediği öğrenildi.

Onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yaklaşık 4 saat içerisinde mahallelere yeniden doğalgaz verilmesinin beklendiği belirtildi.