Kastamonu'da aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili 2 şüpheli adliyede
13.10.2026 14:40
Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Taşköprü ilçesine bağlı Akdeğirmen köyünde 4 kişinin öldürüldüğü silahlı kavganın ardından gözaltına alınan Ç.A. ve babası M.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı.
NE OLMUŞTU?
Dün Akdeğirmen köyünde Ç.A. ve babası M.A. ile İlhan Karasu, oğulları Sefa, Ali ve kardeşi Halit Karasu arasında tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada İlhan, Sefa, Ali ve Halit Karasu tabancayla vurularak hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından Ç.A. ve M.A. gözaltına alınmıştı.