Kastamonu'da aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili 2 şüpheli adliyede

Taşköprü ilçesine bağlı Akdeğirmen köyünde 4 kişinin öldürüldüğü silahlı kavganın ardından gözaltına alınan Ç.A. ve babası M.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Dün Akdeğirmen köyünde Ç.A. ve babası M.A. ile İlhan Karasu, oğulları Sefa, Ali ve kardeşi Halit Karasu arasında tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada İlhan, Sefa, Ali ve Halit Karasu tabancayla vurularak hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Ç.A. ve M.A. gözaltına alınmıştı.