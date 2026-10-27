Kastamonu'da cadde ortasında tüfekle rastgele ateş açtı, 4 kişi yaralandı
27.10.2026 13:27
Tüfekli saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kastamonu'da bir saldırganın işlek caddede tüfekle rastgele ateş açması sonucu 4 kişi yaralandı. Otomobille kaçan şüpheli aranırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Hepkebirler Mahallesi Belediye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elinde tüfekle koşarak caddeye gelen Y.İ.Ç., çevreye rastgele ateş açtı.
Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 4 kişi yaralandı. Saldırının ardından olay yerinden uzaklaşan şüpheli, yakınlarda bekleyen bir otomobile binerek kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Saçmaların isabet etmesi neticesinde yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan, saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın elindeki tüfekle koştuğu sırada defalarca rastgele ateş ettiği anlar yer aldı.