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Kastamonu'da tartışma katliama dönüştü: 4 ölü

12.10.2026 20:32

Son Güncelleme: 12.10.2026 21:09

Kastamonu'da tartışma katliama dönüştü: 4 ölü
Anadolu Ajansı

Jandarma ve komando ekipleri, köyde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Emre İliksizGündem editörü
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Akdeğirmen köyünde, İlhan K. ile oğulları Sefa K, Ali K. ve kardeşi Halit K. ile Ç.A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü​​​​​​​.

 

Çıkan silahlı kavgada Ç.A. tabancayla 4 kişiye ateş açtı.

 

Açılan ateşte İlhan K. ile oğulları Sefa K, Ali K. ve kardeşi Halit K. olay yerinde yaşamını yitirdi.

 

Olayın ardından Ç.A. jandarma ekiplerince yakalandı. Cenazeler, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

 

Jandarma ve komando ekipleri, köyde geniş güvenlik önlemleri aldı.