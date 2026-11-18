Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu, 5 kişi tutuklandı
18.11.2026 11:58
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.
Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9-15 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 149 gram kokain, 6 gram sentetik kannabinoid katkılı tütün, 790 adet sentetik ecza hapı, 2 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 36 adet tabanca fişeği, 8 adet cep telefonu, 8 adet sim kartı ele geçirildi.
Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.