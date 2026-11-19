Tokat 'ın Erbaa ilçesine bağlı Koçak köyünde T.F.B., iddiaya göre tartıştığı kız arkadaşı E.A.'yı araç içinde dövdü.

Bu sırada, Y.A. idaresindeki araç kontrolden çıkarak T.F.B.'nin park halindeki aracına arkadan çarptı.

T.F.B. tartıştığı Y.A.'yı da dövdü. Bu sırada kavgayı gören ve ayırmaya gelen Hami Benli (64) fenalaşarak kalp krizi geçirdi.

Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Benli, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dövülen E.A. da aynı hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Y.A. İlçe Jandarma Komutanlığına giderek şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri, T.F.B.'yi gözaltına aldı.